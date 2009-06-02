AMF починає виробництво домашніх меблів

Компанія AMF, що працює на ринку офісних меблів, починає виробництво домашніх меблів. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Компанія приступила до розробки і випуску корпусних і м`яких меблів для дому, фасадів з МДФ для кухонного сегменту, спеціально розробленої фурнітури та комплектуючих. Раніше компанія постачала на ринок продукцію малих меблевих форм (так звані «дрібні меблі») так само у сегменті домашніх меблів.

Компанія AMF має намір випускати 40 тисяч одиниць продукції на рік у нижньому та середньому ціновому сегменті. Нову продукцію виготовлятиме завод, де виробляються корпусні меблі, що входить до складу компанії AMF. Інвестиції у модернізацію виробничих потужностей компанії для розширення сегменту продукції перевищили 1 млн. дол.

«Вихід на ринок домашніх меблів є запланованим для компанії АМF і значно розширює асортимент продукції. Ми маємо намір зайняти у цьому сегменті лідируюче положення. Для успішної реалізації цієї програми АМF володіє власним виробництвом практично усіх комплектуючих, налагодженими каналами збуту продукції», – прокоментував топ-менеджер з продажу компанії AMF В’ячеслав НЕДІЛЬКА.

На першому етапі розвитку сегменту домашніх меблів компанія AMF почала освоювати виробництво домашніх і дитячих корпусних меблів, кухонних фасадів, а також корпусних меблів для готелів і санаторіїв. Другим етапом стане випуск м`яких меблів нижнього і середнього цінового сегментів оптимальних для ринку моделей і комплектацій. Одночасно компанія має намір активно розвивати виробництво комплектуючих для ринку домашніх меблів як для себе, так і для задоволення попиту учасників ринку на таку продукцію.

Довідка УНІАН . Компанія AMF – виробник офісних меблів.

Меблева компанія AMF заснована 1999 року і об`єднує сім заводів у трьох містах України, що виготовляють меблі та комплектуючі. Компанія має повний безперервний цикл створення і збірки меблів: від сировини до готового виробу. Потужності компанії AMF дозволяють випускати понад 4 млн. офісних стільців на рік.

Компанія AMF – член Української асоціації меблярів з 2002 року.