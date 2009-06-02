Влітку подорожчають цукор та олія

Економічний прогноз на спекотну пору цього року трохи відрізняється від звичайного.

Літо традиційно несе з собою зниження цін на овочі і фрукти та збільшення - на бензин. Попри кризу, нинішнє літо не стане винятком, кажуть експерти.

Щоліта сплеск світових цін на нафту та пальне для двигунів провокують американці, головні споживачі бензину. Українці скоротили свої подорожі через кризу, але пальне все одно дорожчало у квітні і травні і дорожчатиме у червні. Експерт нафтового ринку Сергій Куюн пророкує ціну на найбільш популярну марку бензину А-95 у межах 6,40 – 6,50 грн. за літр.

Через жнива влітку зазвичай зростає в ціні дизпаливо. Але цього року через кризу споживання дизпалива зменшилось на третину. Нафтотрейдери досі намагаються розпродати торішні запаси. Ціна дизельного пального впливає на вартість аграрної та промислової продукції, вантажних та пасажирських перевезень.

Ще один базовий показник - курс основних валют. Долар і євро зростатимуть повільно, але стабільно, пророкують фахівці. Український експорт досі в занепаді, а відтак немає валютного виторгу. Натомість Україна змушена купувати валюту, щоб платити за газ та повертати зовнішні борги.

Курс гривні наприкінці літа, на думку фінансового аналітика Олександра Жолудя, в середньому буде вищий за 8 грн. до долара та 10 до євро.

На продовольчому ринку тішитимуть ціни на овочі та фрукти. В рази впадуть ціни на молоду картоплю, капусту, цибулю, буряк. Незначне подорожчання загрожує соняшниковій олії, трохи відчутніше - майже на 10% може подорожчати цукор. Його в Україні замало, а дозволяти імпорт поки що не планують.

"Мінекономіки не почало і поки що не планує розпочати видачу ліцензій на завезення цукру в Україну. Таким чином може створитись певна нестача цукру і безумовна, ціни виростуть і є такі прогнози, що навіть значно виростуть. В опті ціни можуть наблизитись до 4 грн.", - вважає експерт продовольчого ринку Микола Верницький.

Важко спрогнозувати, як поводитимуться ціни на м`ясо. Бо і тут українці залежать від імпорту. Поки що м`ясо дуже повільно дорожчає, але ціни підстрибнуть, якщо уряд виконає вимогу президента і обмежить завезення цього продукту.

ТСН