Windows-7 поступить в продаж у жовтні

Microsoft Corp заявила, що нова операційна система Windows 7 поступить в продаж 22 жовтня цього року в передсвятковий сезон, коли попит на продукцію компанії зазвичай підвищується.

Windows 7, яка замінить непопулярну Vista, готувалася до виходу на початку наступного року, проте компанія переглянула час виходу продукту на ринок, передає Reuters