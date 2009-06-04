Windows-7 поступить в продаж у жовтні
11:44, 04 червня 2009Права споживачів
0 0
Він змінить Vista
Microsoft Corp заявила, що нова операційна система Windows 7 поступить в продаж 22 жовтня цього року в передсвятковий сезон, коли попит на продукцію компанії зазвичай підвищується.
Windows 7, яка замінить непопулярну Vista, готувалася до виходу на початку наступного року, проте компанія переглянула час виходу продукту на ринок, передає Reuters
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter