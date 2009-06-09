Продажі McDonald's у світі зросли

Мережа ресторанів швидкого живлення McDonald`s продовжує нарощувати товарообіг і в порівнянні з рештою американських компаній успішно долає етап глобальної економічної кризи, що зародилася в США. Згідно опублікованому звіту, обсяг продажів McDonald`s в світі збільшився на 5,1% у травні, передає ПРАЙМ-ТАСС. .

Експерти звертають увагу, що найбільш рентабельні ці ресторани швидкого живлення не в США, а за їх межами. У травні обсяг продажів McDonald`s у Сполучених Штатах виріс на 2,8% порівнян0 з 4,3% у травні 2008 року. У Європі приріст цього показника склав 7,6%. Як наголошується, найбільшу виручку мережі приносять споживачі Росії, Франції, Німеччини і Великобританії. У Азіатсько-тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході і в Африці компанія збільшила оборот на 6,4%.

Зростання популярності McDonald`s обумовлене тим, що в період кризи компанія пропонує широкому споживачеві товари харчування за дуже низькими цінами. Вони по кишені клієнтові будь-якого достатку і дозволяють економити витрати малозабезпеченим і багатодітним сім`ям.