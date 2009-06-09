Росія заборонила імпорт ще 800 видів молочної продукції з Білорусії

Росспоживнагляд має намір заборонити постачання молочної продукції з Білорусії до Росії ще 800 найменувань на додаток до раніше забороненим 600 видам продукції, повідомив головний державною лікар Росії Геннадій Онищенко, повідомляє РІА «Новини».

«Як показав додатковий аналіз, виконання техрегламента на молоко і молочну продукцію, переоформлення документів на території Смоленської та Брянської областей проводилося з явним порушенням такого роду процедур», - сказав Онищенко.

За його словами, у результаті 406 санітарно-епідеміологічних висновків, виданих або переоформлених для білоруської продукції у Брянській області, будуть відкликані. Така сама доля, як відзначив він, чекає на 107 заявок на білоруську молочну продукцію, які внесені російськими постачальниками у Брянській області.

Щодо Смоленської області, то, за словами Онищенко, «постачання, здійснювані по 198 виданих дозволів, будуть припинені», ще 92 документи «буде відкликано».