Київ став 91-м у світі за рівнем комфортності

Найкомфортнішими для проживання містами на Землі визнані Ванкувер (Канада), Відень (Австрія) і Мельбурн (Австралія). Такі дані містяться у щорічному рейтингу журналу The Economist.

Київ зайняв 91 місце в рейтингу. Москва зайняла 69-е місце у рейтингу з 140 міст світу.

Ванкувер стає найбільш придатним містом для проживання, на думку експертів, вже п`ятий поспіль. Канадський Торонто стоїть на п`ятому місці, що говорить про налагоджену інфраструктуру, високу якість послуг, хороші кліматичні умови, доступну охорону здоров`я, низьку корумпованість міських службовців і про ряд інших переваг.

У першу п`ятірку увійшли також австралійський Мельбурн і Перт. На думку експертів, у Канаді і в Австралії міста не перенаселені, що значно знижує рівень злочинності. Саме кримінал став одним з головних негативних чинників в інших мегаполісах.

Велика частина придатних для життя міст (27) розташовані в Європі, 19 знаходяться в Північній Америці, ще 13 із списку "хороших" — в Азії і Австралії. Автори рейтингу стверджують, що такі міста, як Нью-Йорк (56-е місце), Токіо (19), Лондон (46), Гонконг (39) або Париж (23) страждають від власної ж привабливості і, як наслідок, величезних розмірів. Звідси виникають транспортні проблеми, які зводять нанівець очевидні переваги життя в культурних і ділових центрах.

Найбільш непристосованими для мешкання виявилися Алжір - столиця однойменної держави, Дакка - столиця Бангладеш і Хараре - столиця Зімбабве. У цілому африканські й близькосхідні міста становлять майже половину "поганого" списку (25 міст), ще 23 неблагополучних мегаполісів розрашовані в Азії, решта 20 розсипані по Східній Європі і Латинській Америці.

За матеріалами порталу http://delo.ua/Дело