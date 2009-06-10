САНКО інспектує 5 птахофабрик України

Фахівці директората САНКО (Генеральний директорат Європейської комісії з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів) розпочали інспектування п`яти птахівницьких підприємств України з метою вивчити можливість експорту їхньої продукції у країни Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

«Сьогодні до України приїхали інспектори САНКО», – сказав міністр, відзначивши, що вони проводитимуть інспекції українських підприємств на відповідність їхньої продукції вимогам європейського законодавства.

За словами Ю.МЕЛЬНИКА, перевірять п`ять підприємств України з десяти, які подали заявки на перевірки. «Це «Гаврилівські курчата», Васильківська птахофабрика «Україна» і ще одна яєчна птахофабрика у Васильківському районі Київської області, птахофабрика «Дружба народів» і Канівська птахофабрика», – сказав міністр.

Gроцедура передбачає, розповів він, що рішення по п`яти підприємствах розповсюджуватиметься на всі десять, а якщо не буде надано допуск хоч би одному з п`яти проінспектованих, то не одержать допуску усі десять підприємств.

«Євросоюз пред`являє дуже жорсткі вимоги для допуску наших товарів тваринного походження на європейський ринок», – відзначив Ю.Мельник. При цьому він уточнив, що інспекції продовжуватимуться протягом двох тижнів.