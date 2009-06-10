«Сармат» почав виробництво пива «Золота Бочка»

ЗАТ «Сармат» після модернізації запустило локальне виробництво пива преміального сегменту «Золота Бочка», яке раніше поставлялося з Росії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЗАТ «Сармат».

Виробництво нового продукту у Донецьку підприємство почало на цьому тижні за традиційною рецептурою. Упаковка пива буде адаптована до українського ринку, але водночас наближена до оригіналу.

Раніше протягом п`яти років пиво «Золота Бочка» поставлялося до України з Росії і позиціонувалося як імпортний продукт у відповідній ціновій категорії.

«Золота Бочка Світле» і «Золота Бочка Класичне», вироблені в Донецьку, поступлять в продаж протягом двох тижнів і будуть представлені в двох видах упаковки: у пляшках і банках об`ємом 0,5 л.

Як повідомляв УНІАН, в травні 2009 року ЗАТ «Сармат» завершило програму модернізації виробництва, інвестиції в яку склали 12 млн. дол. На підприємстві встановлено нове устаткування для водопідготовки і систему мікробіологічної стабілізації продукції, модернізовані пакувальні лінії. Модернізація виробництва дозволила в травні т.г. почати виробництво пива міжнародних торгових марок – Velkopopovicky Kozel.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Сармат» – дочірнє підприємство однієї з найбільших пивоварних компаній в світі SABMiller plc, яка працює в більше 55 країнах на шести континентах і володіє більше 200 торговими марками, серед яких такі міжнародні бренди, як Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft and Grolsch.

ЗАТ «Сармат» – єдине пивоварне виробництво на території Донецької області, засноване в 1962 році. Потужність виробництва складає 1,8 гектолітра в рік. Портфель брендів компанії включає локальні марки «Сармат», «Dnipro»,«DriveMax», а також ліцензійний міжнародний бренд Velkopopovicky Kozel і «Золота Бочка». Локальні марки компанії також експортуються до Росії, Молдови, Білорусі.

Будучи дочерним підприємством групи компаній SABMiller, ЗАТ «Сармат» здійснює імпорт і продажі міжнародних і локальних преміальних марок Miller Genuine Draft, Redds, and Pilsner Urquell.

«Золота Бочка» – один із старих локальних преміальних брендів на російському ринку.