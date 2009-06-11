Автопром України потребує протекціонізму – Королевська

Українська автомобільна промисловість потребує протекціоністських заходів з боку держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловила голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталя КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні необхідно приймати протекціоністські заходи для підтримки нашого національного виробника, створювати стимули, щоб наші автомобілебудівники відчували себе захищеними», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, слід створити виробничі стимули, зберегти робочі місця, зберегти цикли модернізації, які були в автопромі.

Депутат нагадала, що один з перших антикризових законів, спрямований на підтримку нашої вітчизняної промисловості, було ухвалено ще у грудні 2007 р. «В першу чергу він стосувався автомобілебудівників. Він працює не на 100%, і ми добиватимемося того, щоб усі необхідні заходи для розвитку галузі, були прийняті», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат зазначила, що криза – це час реформ, коли неефективні підприємства загинуть, проте ефективні підприємства треба підтримати з боку держави, щоб у посткризовий час вони змогли нормально розвиватися. Вона вважає також, що багато що залежить від виробників, від співвідношення якості і ціни, які вони можуть запропонувати сьогодні споживачам.

Довідка УНІАН. З 16 березня 2009 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою», згідно з яким було введено тимчасову (на 6 місяців) 13% надбавку до ввізних мит на імпорт автомобілів.