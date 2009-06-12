Понад 70% українців за останні півроку купували неякісні товари

Більше 70% українців за останні півроку купували неякісні товари повсякденного вжитку.

Такі дані оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН старший експерт з розвитку громадянського суспільства проекту “Спільнота споживачів та громадські об’єднання” Денис ПОЛТАВЕЦЬ, презентуючи результати дослідження споживчої поведінки українців, яке третій рік поспіль проводиться у рамках спільного проекту Євросоюзу та ПРООН.

За його словами, найчастіше покупці стикаються з неякісними продуктами харчування – серед опитаних такий досвід засвідчили 63% респондентів.

Дещо рідше трапляється неякісне взуття (32%) та одяг (25%).

Браковану дрібну побутову техніку купували 12% респондентів, велику – 5%, неякісну побутову хімію – 10%, засоби особистої гігієни – 8%.

При цьому найчастіше випадки придбання неякісних товарів засвідчили опитані у східному регіоні та у середніх за кількістю населення містах.

Керівник спільного проекту ЄС та ПРООН “Спільнота споживачів та громадські об’єднання” Клавдія МАКСИМЕНКО, у свою чергу, відзначила, що це можна пояснити нерівномірно розвиненою логістикою та особливостями сусідства.

“Жителі східного регіону частіше стикалися із ситуацією закупівлі неякісних товарів у майже всіх товарних групах, які ми досліджували. Частково це може бути пов’язано з менш розвиненою логістикою на сході, ніж у центрі і на заході України. А частково з тим, що більшість товарів повсякденного попиту легкої промисловості, зокрема, ми імпортуємо. А імпорт відбувається за прикордонним принципом. Так, західний регіон межує з ЄС, на теренах якого принаймні якийсь базовий контроль за безпекою та якістю того, що потрапляє на ринок, здійснюється обов’язково, тому те, що приходить звідти, навіть якщо воно вилучене з їхнього ринку, може вважатися трохи вищої якості, ніж те, що може прийти на територію України через Росію з Туреччини чи Китаю”, - пояснила вона.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології з 21 по 31 травня у 110 населених пунктах усіх регіонів України. Було опитано 1592 респонденти віком від 15 до 59 років.

Проект “Спільнота споживачів та громадські об’єднання” є спільною ініціативою Європейського Союзу та Програми розвитку ООН, яка була започаткована 2006 року.