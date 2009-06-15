У Києві почав курсувати муніципальний пором

Лівий і правий береги Дніпра в Києві тепер з‘єднають не тільки мости, а й муніципальний пором.

Як повідомляє ICTV, сьогодні пором відправився у свій перший рейс о сьомій ранку з Осокорків. Зупинки - Березняки, міст Метро і фінішує на Поштовій площі.

Час маршруту - година сорок хвилин. На кожній зупинці паром стоїть не більше 5 хвилин.

Одне судно, що може вміщати до 500 чоловік, курсуватиме аж до жовтня. На причалах напередодні завершили облаштування павільйонів, встановили турнікети і квиткові каси. Для перевезень місто орендувало два прогулочні катери - це понад 400 тисяч гривень на місяць. Повна вартість квитка, щоб проект окупився, повинна досягати семи гривень.