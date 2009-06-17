За газ кияни можуть платити через EasyPay

ВАТ «Київгаз» спільно з компанією EasyPay запровадив систему експрес-платежів, за допомогою якої жителі столиці можуть розрахуватися за спожитий газ.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Київгазу", близько 300 платіжних терміналів по всьому Києву прийматимуть оплату за блакитне паливо.

Переваги такої послуги – заощаджений час і відсутність додаткових комісійних платежів. До того ж абонент, який не має готівки на момент оплати рахунку, може скористатися електронною карткою Visa або MasterCard. Оплата через EasyPay доступна всім, хто уклав з «Київгазом» прямий договір на постачання пального.

Як повідомляв УНІАН, з грудня 2008 року ОАО «Київгаз» почало використовувати систему інтернет-платежів www.Portmone.com., за допомогою якої жителі столиці можуть розрахуватися за спожитий газ.