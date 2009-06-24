ТМ «Frest» розпочала акцію «Освіжайся! Розважайся!»

15 червня стартувала всеукраїнська акція від напою «Frest» під гаслом «Освіжайся! Розважайся!», яка триватиме до 15 вересня 2009 року.

Під кришечками напоїв «Frest» містяться унікальні дев`ятизначні коди, відправляючи які за допомогою SMS або реєструючи на сайті www.frest.com.ua, споживач бере участь у розіграші протягом дня, тижня, місяця. Надсилання SMS – за тарифом оператора (30-35 коп) на короткий номер 4700, у відповідь на SMS учаснику приходить інформація про реєстрацію та участь у розіграші призів.

Серед учасників акції розігруються такі призи: 93 флешки-браслети на 4 Гб (розіграш в кінці кожного дня); 14 смартфонів Nokia 5800 XpressMusic (розіграш одного смартфона в кінці кожного тижня проведення акції) та 3 ноутбуки Apple MacBook (головний подарунок, розіграш одного ноутбука в кінці кожного місяця).

Про результати кожної проведеної процедури з визначення власників призів учасників повідомлять за допомогою SMS-повідомлень. Також про результати проведеної процедури по визначенню власників призів можна буде дізнатись на сайті www.frest.com.ua/akcia або за телефоном гарячої лінії 8 (044) 412 86 55.

Довідка УНІАН. «Frest» – це безалкогольні напої. Асортиментна лінійка ТМ «Frest» складається з напоїв «Frest crystal» (з екстрактом «Чорний корал» - суміш 29 кримських трав), «Frest fresh» (цитрусовий смак з активуючою добавкою L-карнітін), «Frest fire» (зі смаком винограду) та «Frest ice-lime» (смак лимон-лайму з охолоджуючим ефектом).

Напої «Frest» виробляється на Дочірньому Підприємстві ЗАТ «Оболонь» «Красилівське».

ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води.

До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України. Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.