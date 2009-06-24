ТМ «Frest» розпочала акцію «Освіжайся! Розважайся!»
Триватиме до 15 вересня
15 червня стартувала всеукраїнська акція від напою «Frest» під гаслом «Освіжайся! Розважайся!», яка триватиме до 15 вересня 2009 року.
Під кришечками напоїв «Frest» містяться унікальні дев`ятизначні коди, відправляючи які за допомогою SMS або реєструючи на сайті www.frest.com.ua, споживач бере участь у розіграші протягом дня, тижня, місяця. Надсилання SMS – за тарифом оператора (30-35 коп) на короткий номер 4700, у відповідь на SMS учаснику приходить інформація про реєстрацію та участь у розіграші призів.
Серед учасників акції розігруються такі призи: 93 флешки-браслети на 4 Гб (розіграш в кінці кожного дня); 14 смартфонів Nokia 5800 XpressMusic (розіграш одного смартфона в кінці кожного тижня проведення акції) та 3 ноутбуки Apple MacBook (головний подарунок, розіграш одного ноутбука в кінці кожного місяця).
Про результати кожної проведеної процедури з визначення власників призів учасників повідомлять за допомогою SMS-повідомлень. Також про результати проведеної процедури по визначенню власників призів можна буде дізнатись на сайті www.frest.com.ua/akcia або за телефоном гарячої лінії 8 (044) 412 86 55.
Довідка УНІАН. «Frest» – це безалкогольні напої. Асортиментна лінійка ТМ «Frest» складається з напоїв «Frest crystal» (з екстрактом «Чорний корал» - суміш 29 кримських трав), «Frest fresh» (цитрусовий смак з активуючою добавкою L-карнітін), «Frest fire» (зі смаком винограду) та «Frest ice-lime» (смак лимон-лайму з охолоджуючим ефектом).
Напої «Frest» виробляється на Дочірньому Підприємстві ЗАТ «Оболонь» «Красилівське».
ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води.
До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України. Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.