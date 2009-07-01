В Україні може виникнути дефіцит цукру

На українському ринку цукру зараз немає надлишку пропозиції, що через декілька місяців може перерости в дефіцит цукру, який супроводжуватиметься високими цінами.

Таку думку висловив УНІАН аналітик Astrum Investment Management Євгеній ОКША.

За його словами, 33-ох кратне зростання експорту цукру за 5 місяців 2009 року можна пояснити його дефіцитом в Казахстані, Киргизстані та Молдові, де ціни вищі, ніж в Україні.

Як вважає аналітик, «хоча імпорт цукру і зменшився на 70% за 5 місяців, проте ця тенденція повинна змінитися у зворотний бік в другому півріччі 2009 року». Це пояснюється тим, що Україна повинна імпортувати 240 тис. тонн цукру-сирцю цього року відповідно до вимог ВТО, відзначив Е.ОКША.

Як повідомляв УНІАН, ряд експертів прогнозує дефіцит цукру в Україні в 2009-2010 МР на рівні 0,6-0,65 млн. тонн. Згідно з їхніми прогнозами, виробництво цукру з української сировини в сезоні 2009 року також буде на 4-5% нижче за показники 2008 року і складе 1,45 млн. тонн.

«При практично нульових перехідних запасах білого цукру в Україні дефіцит продукту в 2009/2010 МР може скласти 600-650 тис. тонн», - відзначають аналітики. Нагадаємо, виробництво цукру в Україні в 2008/2009 МГ знизилося на 15% - до 1,6 млн. тонн (у 2007-2008 МГ - 1 млн. 859 тис. тонн).

У минулому сезоні прийняли на переробку 12 млн. 535 тис. тонн цукрового буряка (у 2007/2008 МР – 16 млн. 370 тис. тонн). Середня врожайність цукрового буряка склала 355 ц/га. У переробці брали участь 70 заводів з 104, що одержали квоту. Минулого року буряк переробляли 110 заводів з 119, що мали квоту.