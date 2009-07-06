«Сандора» вивела на ринок новий напій

Компанія “Сандора» вивела на ринок новий продукт - газовані напої ТМ «ФруТонус».

«ФруТонус» - серія солодких газованих напоїв, розроблена фахівцями компанії «Сандора» у чотирьох смакових варіаціях: яблуко + шипшина, лимон + ехінацея, апельсин + обліпиха та груша + липа.

Основними компонентами напоїв є натуральні соки яблука, лимона, апельсина та груші у поєднанні з екстрактами цілющих рослин.

Газовані напої «ФруТонус» розливають на виробничому комплексі № 2 компанії «Сандора» у с. Мєшково-Погорєлово (Миколаївська обл.). Для виробництва була встановлена спеціальна лінія потужністю 170 млн. літрів на рік.

Компанія планує до кінця 2009 року виробити 8 млн. літрів напою. На ринку продукт буде представлений у форматах РЕТ упаковки 0,5л, 1л та 2л.

Довідка УНІАН. ВАТ «Сандора» є одним із найбільших виробників сокової продукції в Україні. входить у корпорацію Pepsi Americas и PepsiCo.

Виробничі потужності компанії включають завод з переробки фруктів, овочів та виробництва соків; завод з виробництва соків (Миколаївська обл.); два заводи з переробки фруктів та овочів (АР Крим та Херсонська обл.).

Портфель торгових марок компанії складається зі сокових брендів («Сандора», «Сандорик», «Дар», «Садочок», «Миколаївський соковий завод»), сокових напоїв SANDAY, холодних чаїв Lipton Ice Tea та Sanday Ice Tea, брендів вина («Золота Ольвія» та «Святкова Колекція»), енергетичного напою Adrenaline Rush та чіпсів Lay’s.