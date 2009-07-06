Через кризу у літаках з’являться стоячі місця

Ірландська авіакомпанія веде переговори з керівництвом концерну Boeing щодо створення літака зі стоячими місцями.

Генеральний директор ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair Майкл О`Лірі розробив нову схему, яка дозволить клієнтам перевізника здійснювати перельоти дешевше.

Як пише газета The Sun, Ryanair провела переговори з американським авіабудівним концерном Boeing про створення літака зі стоячими місцями для пасажирів, які О`Лірі назвав "барними табуретами".

Зараз Ryanair веде переговори з Ірландським управлінням повітряного транспорту про можливість введення стоячих місць на авіарейсах. Якщо отримають на це дозвіл, ірландський авіаперевізник планує розмістити замовлення на покупку лайнерів зі стоячими місцями, квитки на які коштуватимуть дешевше, ніж на звичайні сидячі місця. Для стоячих пасажирів Ryanair будуть передбачені ремені безпеки, що застібаються довкола талії.

Ідею стоячих місць О`Лірі, відомий своїми неординарними задумами, запозичив у китайського авіаперевізника Spring Airlines - першого у світі, який вирішив перевозити пасажирів стоячи. За рахунок введення на авіарейсах стоячих місць Spring Airlines сподівається збільшити місткість лайнерів на 50 відсотків, знизивши вартість перельоту на 20 відсотків. Як саме виглядатимуть стоячі місця, поки невідомо.

Варто зазначити, що в більшості країн світу немає жодних законодавчих обмежень на встановлення стоячих місць у літаках. Так, правила пасажироперевезень Федерального управління авіації США обумовлюють тільки, що пасажир має бути пристебнутий ременем безпеки під час зльоту і посадки.

ТСН