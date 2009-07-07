Правоохоронці зупинили контрабанду 20 тонн м'яса з Німеччини

У Донецькій області співробітники Служби Безпеки України викрили спробу контрабанди 20 тонн м`яса з Німеччини.

Як повідомили в прес-секторі облуправління СБУ, на одному з постів Східної митниці затримали вантажівку, яка перевозила на адресу приватного підприємця до міста Горлівка в режимі «експорт» м`ясо свинини без кістки вагою майже 20 тонн. Проте, під час перевірки товару з`ясувалося, що заявлений на ввезення до України вантаж є м`ясом нижчої якості, а саме: м`ясом свинини з кістками і шкірою. Згідно з експертною оцінкою, ринкова вартість ввезеного до України м`яса складає 558 тис. грн. При цьому заявлена вартість вантажу була занижена у декілька разів.

За даним фактом СБУ порушила кримінальну справу по ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України («Контрабанда»). Ведеться слідство.