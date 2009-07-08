Київ у трійці найдорожчих міст світу для бізнесменів

Київ посів третє місце в рейтингу найдорожчих для бізнес-туристів міст світу.

В списку найбільш привабливих для ділових подорожей, міст The Economist Intelligence Unit`s Business Travel index, укладеному експертами видання The Economist, українська столиця посіла невисоке місце - 88-ме зі 132 міст світу.

Перші ж місця посіли канадські Ванкувер і Торонто, австралійська Аделаїда, гавайське Гонолулу, австралійський Перт і новозеландський Окленд.

Разом із тим, за показником дороговизни Київ відстав тільки від німецького Франкфурта та іспанської Барселони. Згідно з "показником денних витрат", визначеному експертами, для нормальної життєдіяльності під час поїздки до Києва бізнесмен повинен витрачати 949 доларів на день. У Франкфурті ця сума становить 1434 долари, а в Барселоні - 990,27 долара.

Для порівняння, дешевими визнано американські міста. Так, день перебування в Детройті, Сіетлі, Майамі, за оцінкою експертів, обходиться в середньому в 400 доларів. День перебування у Сан-Франциско, Лос-Анджелесі або Вашингтоні обходиться в 500-600 доларів.

Рейтинг привабливості міст для ділових подорожей включив до себе потенційні місця для бізнес-поїздок, проведення семінарів, конференцій і тренінгів. Методологія розрахунку містить такі показники, як вартість перебування, стан інфраструктури, культурний рівень і стан охорони здоров`я.

У "показнику денних витрат" взяті до уваги такі складові, як вартість однієї ночі перебування в готелі, обід (дві страви), швидка їжа, два 5-ти кілометрових проїзди в таксі, одна випивка в готелі та один екземпляр міжнародної щоденної газети.

Ймовірно, Київ було визнано одним із найдорожчих місць через високу вартість номерів у його п`ятизіркових готелях.

Нагадаємо, в рейтингу найдорожчих міст світу Cost of Living перші три місця посіли японські Токіо й Осака і російська Москва.

ТСН