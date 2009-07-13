Fozzy Group відкрила три супермаркети «Сільпо»

Fozzy Group 10-11 липня цього року відкрила три супермаркети «Сільпо» в Одесі, Полтаві і Тернополі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у Полтаві відкрили перший супермаркет мережі «Сільпо» на території ТРЦ «Київ». Торгова площа магазину – 1700 кв.м.

У Тернополі це вже другий супермаркет мережі «Сільпо». Новий магазин розташований в ТРЦ «Подоляни». Супермаркет займає площу 5 тис. кв.м.

В Одесі відкрили 19-й супермаркет мережі, торговою площею 800 кв.м.

Довідка УНІАН. Торгова мережа «Сільпо» – мережа продовольчих супермаркетів в Україні. Супермаркет «Сільпо» – це магазин самообслуговування, асортимент якого налічує до 20 тис. найменувань продуктів харчування та супутніх товарів залежно від величини торгової площі магазину.

Fozzy Group розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети «Сільпо», гуртові гіпермаркети Fozzy, «магазини біля дому» «Фора» і «Бумі», аптеки «Будь здоровий», фармацевтичні супермаркети «Біла ромашка», персональна електроніка «Ringoo».

Основні підприємства промислового напряму Fozzy Group – Ніжинський консервний завод, птахофабрика ТОВ ПКФ «Варто». Ресторанний бізнес – чеські ресторації «У кульгавого Пола» і «Старомак», ресторани Prad-A-Cafй і Liquor.