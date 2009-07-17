Українці скаржаться на послуги зв’язку

У першому півріччі 2009 року на розгляд до Національної комісії з питань регулювання зв’язку України надійшло близько 340 звернень громадян. Із загальної кількості 10 від інвалідів Великої Вітчизняної війни, 110 від ветеранів війни та праці та інших громадян, що потребують соціального захисту і підтримки.

На 181 звернення було надано роз’яснення та необхідну інформацію, 88 звернень громадян вирішили позитивно, 22 звернення надіслали за належністю іншим органам влади, 50 звернень знаходяться у стадії розгляду.

59% від загальної кількості звернень становлять заяви, клопотання та скарги з надання телекомунікаційних послуг місцевого фіксованого телефонного зв’язку.

Біля 20% складають звернення з питань надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку та доступу до інтернету. Але варто зазначити, що кількість таких звернень постійно зростає.

Продовжують надходити скарги громадян, щодо тривалої відсутності телефонного зв’язку через викрадення телефонного кабелю, особливо у містах Дніпропетровськ та Кривий Ріг. Для вирішення цієї проблеми Комісія направила звернення до Міністерства внутрішніх справ України з пропозицією провести спільні заходи щодо припинення масового розкрадання телефонного кабелю.

Також за зверненнями громадян НКРЗ спільно з Державною інспекцією зв’язку організувала 7 позапланових перевірок операторів, провайдерів телекомунікацій. За результатами перевірок вжито заходи щодо усунення порушень.

Особистий прийом громадян Головою та членами НКРЗ проводиться у Громадській приймальні (вул. Солом`янська, 3, м. Київ, 03110) кожного вівторка та середи з 14.00 до 16.00.

Попередній запис громадян на особистий прийом до Голови та членів НКРЗ здійснюється за телефонами 8 (044) 569 71 29.