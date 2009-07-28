Кабмін індексував ставку акцизу на тютюнові вироби

Кабінет міністрів України опублікував ставки акцизного збору на тютюнові вироби, індексовані з урахуванням індексу споживчих цін, який становить 115%.

Як йдеться у розпорядженні Кабміну від 24 липня 2009 р. № 861-р, оприлюдненому на урядовому порталі, це здійснено відповідно до Закону України “Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби”.

Таким чином, специфічні ставки акцизного збору на тютюнові вироби (які обчислюються в твердих сумах з одиниці реалізованого товару) з урахуванням індексу споживчих цін становлять: на сигари, включаючи сигари з відрізними кінцями, і сигарилли (тонкі сигари) із вмістом тютюну - 69 грн. за 100 штук (раніше - 60 грн. за 100 шт.), сигарети без фільтру, цигарки - 40,25 грн. за 1 тис. шт. (раніше - 35 грн. за 1 тис. шт.), сигарети з фільтром - 69 грн. за 1 тис. шт. (раніше - 60 грн. за 1 тис. шт.), тютюн і замінники тютюну, інші продукти промислового виробництва; тютюн “гомогенізований” або “відновлений”; тютюнові екстракти і есенції - 28,75 грн. за 1 кг (раніше - 25 грн. за 1 кг), тютюн для куріння, із вмістом або без вмісту замінників в будь-якій пропорції - 40,25 грн. за 1 кг (раніше - 35 грн. за 1 кг), жувальний і нюхальний тютюн - 11,5 грн. за 1 кг (раніше - 10 грн. за 1 кг).

Таким чином, мінімальне податкове зобов`язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби, визначене з урахуванням індексу споживчих цін, не може бути менше ніж 57,5 грн. за 1 тис. шт. (раніше - 50 грн. за 1 тис. штук) на сигарети без фільтру, цигарки і 115 грн. за 1 тис. шт. (раніше - 100 грн. за 1 тис. шт.) на сигарети з фільтром.