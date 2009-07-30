Влада Одеси планує штрафувати відпочивальників

Юридичний департамент мерії Одеси готує проект рішення сесії міськради, що передбачає застосування штрафних санкцій до відпочивальників за недотримання норм безпеки на воді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції керівник Управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Одеської міськради Сергій БАРОНЦОВ.

За його словами, вдаватися до «крайніх заходів» представники рятувальної служби на морі планують тоді, коли «відпочиваючі на пляжах ігнорують усі норми безпеки, зокрема й попередження рятувальників».

"Перш за все це стосується тих, хто купається у нетверезому стані, а також молодих людей, які стрибають з пірсу і запливають за буйки. Оскільки доводиться з гіркотою констатувати: від початку поточного курортного сезону в морі біля берегів Одеси потонули 20 осіб. Причому більшість нещасних випадків припала на період з 24 червня по 7 липня», – сказав С.БАРОНЦОВ.

Також він зазначив, що основними причинами загибелі на воді є купання у нетверезому стані, в невстановлених місцях і відсутність нагляду за дітьми з боку батьків.

З іншого боку, повідомив С.БАРОНЦОВ, посилення міської рятувальної служби на морі допомогло врятувати від початку року 240 відпочивальників.