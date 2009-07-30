На Прикарпатті кожна сьома сім’я має автомобіль, а в Україні - кожна п’ята. Такі дані вибіркового опитування респондентів оприлюднили працівники Головного управління статистики в Івано-Франківській області. Статисти засвідчують певні позитивні зміни у рівні добробуту населення. Зокрема, переважна частина прикарпатських домогосподарств мають у своєму користуванні холодильники (97 %) і кольорові телевізори (94 %), кожні сім із десяти — пральні машини та пилососи. Фотоапарати є у 41 %, мікрохвильові печі — у 32, магнітофони — у 25, супутникові антени — у 20, комп’ютери — у 19, швейні машини, музичні центри та програвачі СD-дисків — у 18, відеомагнітофони — у 17, морозильники — у 13 % прикарпатських сімей.

Втім, для значної кількості прикарпатців й надалі залишаються недоступними окремі сучасні товари домашнього побуту та культурного призначення. Кондиціонери і кухонні комбайни є відповідно лише в 1,4 та 7,4 %, відеокамери — в 4,7 % домогосподарств.

Майже кожне сьоме з них, за підсумками опитування, має автомобіль (по Україні — кожне п’яте), велосипед — 42,9 % і лише 3,8 — мотоцикл (в середньому по державі — відповідно 35,9 і 3,3 %).

Порівняно з 2006-м роком зросла у півтора разу кількість прикарпатців, котрі користуються мобільними телефонами; у 73,6 % сімей їх по два і більше.

У домашньому побуті населення Івано-Франківщини порівняно із жителями інших регіонів країни більше надає перевагу імпортним товарам. Наприклад, холодильниками іноземного виробництва в області користується 82 % домогосподарств (по Україні — 62,8), пральними машинами — 92,4 (71,2), пилососами — 91,5 (78,5), кольоровими телевізорами — 96,8 % (у державі — 89,1 %).