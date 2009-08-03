Безробітна випускниця подала позов на свій коледж

Мешканка Нью-Йорка Тріна ТОМПСОН подала позов на коледж, в якому вона вчилася, через те, що не може знайти роботу, повідомляє газета New York Post.

27-річна Т.Томпсон минулого тижня подала до Верховного суду Бронкса позов на коледж імені Монро, в якому вона вивчала інформаційні технології.

Колишня студентка вимагає відшкодування їй 70 тисяч доларів, які вона витратила на навчання.

Представник коледжу Гері АКСЕЛЬБАНК заявив, що позов Т.ТОМПСОН нічого не вартий. "Ця справа не вартує розгляду", - сказав він.

Дівчина отримала диплом у квітні. Вона стверджує, що відділ професійної орієнтації студентів не надав їй інформації і порад щодо працевлаштування, як обіцяли. "Вони не дуже намагалися допомогти мені", - наголосила вона в своєму позові.

Мати випускниці говорить, що її дочка "дуже сердита, що опинилася в такій ситуації", оскільки вона сподівалася, що в коледжі їй допоможуть.

Представники коледжу стверджують, що сприяють своїм випускникам у пошуках роботи. "Коледж пишається своєю відмінною системою підтримки студентів під час пошуку роботи", - заявив представник коледжу.

ВВС