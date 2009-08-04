Шоколадка за ціною золота чекає покупця

У Великобританії виготовили шоколадку, яка коштує майже тисячу фунтів стерлінгів.

Британська компанія Cadbury пропонує позолочену шоколадну плитку Wispa Gold. Вартість кондитерського виробу - 961,5 фунтів стерлінгів. Приблизно стільки ж коштує і золотий злиток такої ж ваги. Насправді, дорогий не шоколад, а обгортка - це харчове золото. У понеділок плитку доставили до одного зі старих лондонських універмагів Selfridges.

У 2007 році, через падіння продажів компанії, Cadbury довелося припинити випуск батончиків Wispa. Але якщо їх не купували до кризи по півфунта за штуку, то тепер піар-хід з поверненням на полиці супердорогих шоколадок виглядає дивно. Про охочих покуштувати золотої фольги поки не повідомляють.

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