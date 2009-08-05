Росіянин намагався незаконно вивести з України волоські горіхи

Майже три тонни волоських горіхів виявили співробітники Куп’янської митниці у вантажівці, що перетинала кордон в об’їзд митного поста «Плетенівка». Про це повідомляє прес-служба Державної митниці України.

Громадянин РФ рухався ґрунтовою дорогою с. Рублене (Україна) – с. Кисільове (Російська Федерація) та в кузові-фургоні автомобіля “ГАЗ” намагався перевезти з України до Росії поза митним контролем волоські горіхи.

Цікаво, що у січні 2008 року цього ж громадянина вже було затримано майже з трьома тоннами аналогічного вантажу, але висновків він не зробив.

Працівники Куп’янської митниці склали протокол про порушення митних правил за ознаками статті 351 Митного кодексу України — дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем. Товар на загальну суму 74 тис. грн., а саме — горіхи попередньою вартістю 42 тис. грн. та автомобіль вартістю 32 тис. грн. вилучили до винесення судом рішення у цій справі.