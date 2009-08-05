На стихійному ринку Тернополя овочі з завищеним вмістом нітратів

У Тернополі на стихійному ринку в центрі міста контролюючі органи виявили в овочах завищений в рази вміст нітратів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, Управління регуляторної політики у сфері підприємництва, торгівлі та побуту і захисту прав споживачів спільно з Державною лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи провели відбір взірців рослинної продукції на стихійному ринку на вул. Шептицького у центрі міста.

За результатами аналізів виявили, що вміст нітратів скажімо у динях перевищує норму втричі (272мг/кг при нормі 90мг/кг), у кабачках – майже в 10 разів (864 мг/кг при нормі 90мг/кг), у буряках – 1610мг/кг при нормі 1400мг/кг. Контролюючі служби заборонили продаж небезпечної для споживання продукції.

Також за результатами перевірки встановлено, що 90% торговців не мають жодних супровідних документів на продукцію, яку вони реалізовують.

Мерія понад 5 років намагається припинити торгівлю на цьому стихійному ринку, однак жодних результатів поки не досягнула.