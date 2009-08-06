Австралійці створили кавову "Мону Лізу"

Австралійські ентузіасти, які брали участь у сіднейському фестивалі The Rocks Aroma Festival, спорудили репродукцію картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" за допомогою кави з молоком.

Для створення картини розміром 6 на 4 метри (20 на 13 футів), знадобилося 3604 чашки та 338 літрів молока (564 пінти), а також вісім осіб і три години роботи. Подивилося на кавову "Мону Лізу" 130 тисяч людей.

Оригінал "Мони Лізи" (дерево, олія, 77 на 53 сантиметри) зберігається в Луврі. Леонардо працював над картиною з перервами з 1503 по 1519 рік.

ТСН