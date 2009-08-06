Контрабанда сигарет до Польщі зросла на 30%

Контрабанда сигарет до Польщі у першій половині цього року зросла більш ніж на 30% - до 320 млн. штук.

За даними польської митної служби, з початку року темпи зростання контрабанди значно збільшилися порівняно з середніми показниками останніх п`яти років, які становили від 5 до близько 15% зростання на рік.

Минулого року польські митники затримали близько 240 млн. штук сигарет, що всього на 2% більше від показників 2007 року.

80% сигаретної контрабанди було затримано на східному кордоні країни, 60% з якої - в районі кордону Польщі з Україною.

Третину нелегальних сигарет митники знайшли у рейсових потягах і автобусах (20% і 10% відповідно).

Митна служба не змогла надати дані щодо затриманої контрабанди алкоголю в першій половині року, відзначивши, що її обсяги порівняно з сигаретною контрабандою незначні.

«Контрабанда сигарет є сьогодні і буде найближчими роками найбільшим викликом для польської митної служби», - сказав УНІАН представник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, в першому кварталі року продаж сигарет у Польщі скоротився на 16% - до 15,4 млрд. штук.

Експерти пов`язують скорочення продажу з подорожчанням сигарет через підвищення акцизу, що спричинило зростання контрабанди сигарет з України і Литви.

За оцінками експертів, нелегальний ринок сигарет в Польщі становить 15-30% всього ринку.

Сигарети в Польщі приблизно втричі дорожчі, ніж в Україні.