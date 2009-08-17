У Сумах відбувся регіональний конкурс якості продукції

Регіональний конкурс «100 кращих товарів Сумщини», який є складовою Всеукраїнського конкурсу якості продукції, відбувся в Сумах у приміщенні обласного театру драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, у регіоні конкурс проводять вже сьомий рік поспіль. Цього року він зібрав близько ста учасників, які на виставці представили широкий асортимент товарів – від мистецьких до продовольчих.

Мета акції - підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, забезпечення гідного захисту прав споживачів.

«Виробники отримали не лише кваліфіковану оцінку експертів, але й на «відмінно» склали іспит перед споживачами – жителями Сумщини. Проведення цього конкурсу засвідчує потужний потенціал регіону з виробництва продукції найвищих стандартів», – зауважив під час церемонії голова Сумської облдержадміністрації Микола ЛАВРИК.

За його словами, досвід учасників і переможців конкурсу «стане добрим орієнтиром для всіх місцевих підприємців, стимулом для підвищення якості і безпеки товарів та послуг».

Після виставки під час святкового концерту відбулася церемонія вшанування переможців конкурсу у номінаціях «Промислові товари для населення», «Продовольчі товари», «Товари виробничо-технічного призначення», а також «Роботи та послуги».

Номінантам та переможцям конкурсу були вручені дипломи та пам’ятні знаки.