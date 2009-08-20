У Криму пройде конкурс "Найкраще виноградне гроно України - 2009"
21 серпня в Сімферополі пройде виставка-конкурс "Найкраще виноградне гроно України - 2009".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики АРК, виставка-конкурс організована в рамках Проекту розвитку плодоовочівництва в Україні, який реалізується асоціацією MEDA та Асоціацією фермерів і землевласників Криму, за фінансової підтримки Агентства Канади з міжнародного розвитку.
Мета проекту - організаційна, консультаційна, маркетингова, фінансова допомога малим і середнім фермерським господарствам і власникам присадибних ділянок. Проект фінансується урядом Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA).
Учасники виставки презентують зразки сортів і гібридів столового винограду, які оцінить дегустаційна комісія.
За підсумками роботи комісії передбачено нагородження переможців кубками Гран-прі, медалями, дипломами. Участь у виставці безкоштовна.