У Шостці відбудеться свято сиру
10:32, 31 серпня 2009Права споживачів
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У місті Шостка Сумської області в День міста, 3 вересня, відбудеться свято сиру.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в адміністрації Шосткинського місьмолкомбінату, який випускає сири під торговою маркою «Шостка».
Свято сиру в цьому місті відбудеться вперше, хоча в недалекому минулому міськмолкомбінат проводив тут свята морозива.
Відвідувачів свята сиру чекають конкурси, дегустація. Також організують фірмову торгівлю.
Нещодавно продукція підприємства отримала високі оцінки за результатами порівняльного тестування, проведеного Науково-дослідним центром незалежних споживчих експертиз «Тест», зазначили в адміністрації заводу.
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