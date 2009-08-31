У Шостці відбудеться свято сиру

У місті Шостка Сумської області в День міста, 3 вересня, відбудеться свято сиру.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в адміністрації Шосткинського місьмолкомбінату, який випускає сири під торговою маркою «Шостка».

Свято сиру в цьому місті відбудеться вперше, хоча в недалекому минулому міськмолкомбінат проводив тут свята морозива.

Відвідувачів свята сиру чекають конкурси, дегустація. Також організують фірмову торгівлю.

Нещодавно продукція підприємства отримала високі оцінки за результатами порівняльного тестування, проведеного Науково-дослідним центром незалежних споживчих експертиз «Тест», зазначили в адміністрації заводу.