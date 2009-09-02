У Закарпатті відкриють 6 нових шкіл

У Закарпатті до кінця року введуть в експлуатацію 6 нових шкіл. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації та зв`язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

За повідомленням, протягом 2007-2008 років введено в експлуатацію 21 навчальний заклад, з яких 13 новобудов.

Незважаючи на фінансові труднощі, робота з будівництва шкіл продовжується й нині, стверджують чиновники. Так, школи, які відкриють у 2009 році, готові на 70%. Також до кінця року обласна влада планує забезпечити новозбудовані загальноосвітні заклади меблями.

Для добудови шкіл рішенням сесії Закарпатської обласної ради за рахунок вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету та перерозподілу бюджетних призначень, передбачених управлінню освіти і науки, виділено бюджетам районів і міст додаткові кошти на суму 12,6 млн. грн. У тому числі, стверджують в управлінні інформації, передбачено 7738,8 тис. грн. для завершення будівництва і реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів.

Протягом 2007-2008 років Закарпатська область лідирувала в Україні за кількістю зданих в експлуатацію шкіл.