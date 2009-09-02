В Україні необхідно скоротити частину неефективних пільг, які діють із радянських часів і не є актуальними.

Таку думку сьогодні під час прес-конференції в УНІАН висловив голова правління Центру громадської експертизи Любомир ЧОРНИЙ.

За його словами, це такі пільги, як першочерговість у забезпеченні продуктами харчування або житлово-комунальні пільги. Останні є непрозорими в адмініструванні. Як стверджує Л.ЧОРНИЙ, система субсидій ефективніша в даній сфері, її легше контролювати.

Як зазначив директор програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» Роман РОМАНОВ, сьогодні в Україні діє пільга на першочерговість у встановленні телефонної лінії, яка залишилася з радянських часів. За його словами, в окремих випадках адміністрування пільг вимагає більших коштів, ніж якби вони були виплачені як заробітна плата працівнику певної галузі.

Директор економічних проектів Центру громадської експертизи Ольга РОМАНЮК, у свою чергу, підкреслила, що в Україні система пільг не прив`язана до доходів громадян.