Питні фонтанчики у школах столиці запрацюють до 15 жовтня

До 15 жовтня передбачено, що в усіх питних фонтанчиках столичних шкіл буде завершено заміну спрацьованих фільтрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам заступник голови Київської міської державної адміністрації – начальник ГУ освіти та науки КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Він нагадав, що всі школи міста на сьогодні обладнані питними фонтанчиками.

«У багатьох школах ці фільтри вийшли з ладу. На сьогоднішній день приблизно 90% фільтрів замінено і це буквально за дуже короткий час – від дня проведення колегії (28 серпня – УНІАН)», - зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

За його словами, решта фільтрів буде замінена найближчим часом, і діти в школах зможуть користуватися ними і пити чисту воду.

Щодо забезпечення харчування, в цьому навчальному році В.ЖУРАВСЬКИЙ запевнив, що відповідні кошти виділено.

«Так забезпечено харчування. Це захищена стаття. Соки, молоко, безкоштовні обіди для дітей з соціально незахищених верств населення», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.