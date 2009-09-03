Контрабанда сигарет завдає збитків держбюджету Великобританії

Контрабанда цигарок зі Східної Європи завдає великих збитків бюджету Великобританії. За статистикою державна скарбниця недораховує близько 3 мільярдів євро на рік втрачених податків, роздрібні та гуртові торговці та дистриб’ютори втрачають близько 250 мільйонів євро, а виробники 200 мільйонів євро на рік.

Велика частка цього нелегального товару потрапляє до Великобританії з держав колишнього СРСР. В Україні пачка цигарок коштує приблизно 60 євроцентів, тоді як у Британії вона в середньому вдесятеро дорожча. Підрахували, що 450 тисяч пачок цигарок, перевезених з України і реалізованих на вулицях британських міст, дають мільйон євро чистого прибутку, а один типовий фургон, повний цигарок, приносить 70 тисяч євро прибутку. Головним транзитним пунктом на шляху українських цигарок на Захід є Польща, куди щороку з України потрапляє близько 30 мільярдів штук цигарок.

“Німецька хвиля”