Річковий трамвай у Києві тепер курсує лише у вечірні години

Вранішні рейси річкового трамвая між Поштовою площею і Березняками відмінили, пише газета «Сегодня» (№190).

Як пояснили в мерії, це пов`язано з тим, що вранці катер ходив майже порожнім, зате ввечері багато хто із задоволенням їде додому Дніпром. Планується, що річковий маршрут працюватиме до жовтня, вартість проїзду поки що залишається незмінною - 10 грн., пільговикам - безплатно.

Видання також повідомляє, що в Києві відкрито новий маршрут річкового трамвая - з причалу на Оболонській набережній до Поштової площі.

Як показали «пробні заїзди», зранку попиту на цей маршрут також практично немає, тому рейси здійснюватимуться у вечірні години. З Подолу в будні дні катера відправлятимуться о 17.00, 18.20 і 19.40, а з Оболоні - о 17.40, 19.00 і 20.20. У вихідні дні трамваї курсуватимуть з 14.30 до 20.00. Дорога від Поштової до Оболоні займе півгодини.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня у Києві був офіційно відкритий «альтернативний вид громадського пасажирського транспорту» – муніципальний річковий трамвай. Маршрут сполучає «10 причал» (станція метро «Поштова площа», Річковий вокзал) і станцію «Березняки» (причал біля моста ім. Патона).

Перший заступник голови КМДА Денис БАСС висловив упевненість, що «річковий трамвай» значно поліпшить транспортне сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Він повідомив, що теплоходи курсуватимуть у робочі дні у вранішні і вечірні години«пік».

Тоді повідомлялося, що планується відкрити маршрути у бік Оболоні і Русанівських садів.