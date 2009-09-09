У Києві відкриють спеціалізований рибний магазин до кінця року

Компанія «Скандинавія», один з найбільших імпортерів риби та морепродуктів до України, планує відкрити спеціалізований рибний магазин в Києві до кінця року.

Про це під час розмови з журналістами повідомила президент компанії «Скандинавія» Олена ЯКИМЕНКО.

«Ми вирішили відкрити рибний магазин в районі Троєщини в Києві. Налаштовані оптимістично і думаємо, що кінця року встигнемо його відкрити», - повідомила О.ЯКИМЕНКО. Вона додала, що це буде великий спеціалізований магазин з торгівлі рибою та морепродуктами, де зможуть придбати продукцію як населення, так і представники HoReCa (ресторани, кафе, клуби, готельний бізнес).

Об`єм інвестицій О.ЯКИМЕНКО не назвала, уточнивши, що компанія саме шукає нерухомість під цей магазин.

Довідка УНІАН. Компанія «Скандинавія» заснована в 1996 році. Основний експорт океанічної свіжозамороженої риби до України компанія здійснює з Норвегії.