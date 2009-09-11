Єврокомісія хоче змусити авіаперевізників вказувати інгредієнти на пакунках з їжею

На думку Асоціації європейських авіаліній, якщо авіакомпанії будуть змушені додавати до пакунків із їжею етикетки з додатковою інформацією, це призведе до додаткових витрат. І ці витратити перевізники, ймовірно, перекладуть на плечі авіапасажирів, тобто збільшиться ціна авіаквитків.

Крім того, нові правила планують поширити на літаки компаній, зареєстрованих у Євросоюзі. А це означає, зауважують представники асоціації, що пасажири отримуватимуть різну інформацію на одному і тому самому рейсі залежно від того, який літак його здійснюватиме. Адже, наприклад, на лінії Франкфурт-Токіо, у літаку німецької авіакомпанії Lufthansa до пакунків із їжею додаватимуть інформацію про вміст, у літаку ж японських авіаліній, що здійснюватимуть такий саме рейс, жодної інформації пасажирам пропонувати не будуть.

Асоціація попереджає, що авіакомпанії намагатимуться оминути нові правила і будуть змушені переносити свої відділення, що займаються доставкою їжі, до країн, які не є членами Євросоюзу. Незважаючи на те, що перевізники визнають право пасажирів отримувати достовірну інформацію про їжу, авіакомпанії закликають європейських чиновників та депутатів Європарламенту взяти до уваги специфіку їхньої галузі. До організації європейських авіаперевізників входить 35 найбільших авіакомпаній світу, включно із British Airways, Air France, Virgin та Lufthansa.

“Німецька хвиля”