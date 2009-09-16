Мільйонерів у світі поменшало

Через кризу Європа потіснила Північну Америку і стала найзаможнішим регіоном світу. Водночас, кількість доларових мільйонерів у світі значно зменшилася. Про це свідчить дослідження компанії Boston Consulting Group.

Майже дев`ять мільйонів приватних господарств у всьому світі на сьогодні можуть похвалитися мільйонними статками. Як свідчить оприлюднене дослідження консалтиногової компанії Boston Consulting Group, це на одну п`яту менше, ніж ще рік тому.

Більшість мільйонерів, близько чотирьох мільйонів господарств, все ще живуть у Сполучених Штатах Америки, хоча загалом кількість американських мільйонерів скоротилася на понад 20%. Американці зазнали таких значних втрат через ризиковані капіталовкладення. На наступних сходинках за кількістю наявних мільйонерів розмістилися Японія, Китай, Німеччина та Великобританія.

Найбільша частка мільйонерів на кількість населення – 8,5% – у Сінгапурі. На другому місці – Швейцарія, за нею – Кувейт та Об`єднані Арабські Емірати.

Загалом, лише 0,6% усього населення Землі мають статки, що перевищують мільйон доларів, зазначається у звіті Boston Consulting Group. Ця незначна група заможних людей тримає в своїх руках 35,6% усіх світових статків.

Згідно з даними Boston Consulting Group, за рік фінансової кризи у всьому світі на майже 12% скоротилися і обсяги приватних активів, що перебувають в управлінні інвестиційних фондів.

“Німецька хвиля”