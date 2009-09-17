Компанія «Яричів» почала випускати фасоване печиво

З вересня ТОВ “Яричів” розпочало випуск фасованого печива під ТМ «Yarych» трьох видів: «Марія класична» (160 г), крекери «Крек Снек кримська цибуля» та «Крек Снек ніжний» (180 г), повідомляє прес-служба компанії.

У повідомленні зазначають, що плановані об`єми на початок продажу – «Марія» - 20 тонн на місяць, крекера - 15 тонн кожного.

За повідомленням, крім продажу в Україні, незабаром планують експортувати печиво до Росії, Молдови, Білорусі, Азейбаржану.

Довідка УНІАН. Кондитерська компанія ТОВ «Яричів» створена у 2008 році. До структури компанії входить кондитерська фабрика у с. Старий Яричів Львівської області. Фабрика випускає 45 позиції асортименту, серед яких солоне печиво, печиво з низьким вмістом жиру, солодке печиво в упаковці, глазуроване печиво, трубочки, торти та рулети короткого терміну зберігання. Компанія випускає продукцію під ТМ «Yarych» та «Rozalini». За шість місяців 2009 року кондитерська компанія «Яричів» реалізувала 5000 тонн печива ТМ «Yarych» та більше 60 тонн тортів ТМ «Rozalini».