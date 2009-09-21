На Херсонщині виробництво кетчупів і соусів скоротилося більш ніж на 20%

У Херсонської області за 8 місяців цього року у порівнянні з аналогічними показниками минулого року виробництво кетчупів і соусів скоротилося більш ніж на 20% - до 19,8 тыс. т.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики, в області, зокрема, за вказаний період 2009 виробництво кетчупів і томатних соусів скоротилося на 26,7% - до 12,27 тис. т. Причому скорочення відбулося і до показників серпня минулого року на 3,2% і до липня поточного року – на 19,1%.

Виробництво нетоматних соусів, продуктів для приготування соусів, приправ і прянощів за 8 місяців поточного року скоротилося на 21,5% - до 7,54 тис. т. Водночас, виробництво даної групи продукції до даними серпня минулого року скоротилося на 29,3%, але до показників за липень поточного року зросло на 6,2% - до 1,09 тис. т.