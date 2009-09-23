Парламент Франції дозволив відключати піратів від інтернету

Французький парламент у вівторок, 22 вересня, остаточно схвалив законопроект, згідно з яким користувачів, які нелегально викачують фільми і музику, можна буде відключати від інтернету. Про це повідомляє AFP. Закон підтримали 258 депутатів, 131 висловився проти.

Закон, запропонований президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, вже був схвалений у травні, проте, в червні його опротестувала Конституційна рада країни. Представники цього органу, багато в чому аналогічного конституційним судам в інших державах, заперечували саме проти можливості відключення піратів від інтернету.

Нинішній законопроект, таким чином, є остаточним рішенням щодо ухвалення антипіратських поправок. Тепер порушник авторського права отримуватиме попередження від влади, а після третього суддя зможе відключити його від інтернету, оштрафувати на суму до 300 тисяч євро або засудити до тюремного ув’язнення строком на два роки. Штрафувати і садити у в`язницю піратів у Франції можна було і раніше, проте, ці заходи практично не застосовувалися.

Ухвалення законопроекту підтримували представники музичної індустрії і кінематографа, проти виступали споживчі організації, представники інтернет-співтовариства і "ліва" опозиція.

“Хрещатик”