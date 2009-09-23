У Львівській області на одне робоче місце претендує 17 безробітних

16:29, 23 вересня 2009
Права споживачів
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Станом на вересень

Станом на вересень, у Львівській області на одне вільне робоче місце претендує 17 осіб з числа незайнятих громадян. Упродовж вересня 2009 року у центрах зайнятості області зареєструвалося 3,4 тис жителів, зокрема, у другій декаді місяця 1,4 тис. Щодня до центрів зайнятості за послугами зверталося, в середньому, 244 особи.

Про це повідомили УНІАН у Львівському обласному центрі зайнятості.

Як зазначається у повідомленні, у зверненнях до центрів зайнятості щодо пошуку роботи, переважали колишні продавці продовольчих та непродовольчих товарів, менеджери із збуту, підсобні робітники, охоронники, бухгалтери, вчителі середнього навчально-виховного закладу, водії великих вантажних машин та автотранспортних засобів, кухарі, листоноші, офіціанти, швачки.

Триває процес вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій області. Упродовж 20 днів вересня працедавці Львівської області подали списки на вивільнення 589 осіб, фактично скорочено 381 працівника.

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