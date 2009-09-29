Тернопільчан попереджають про можливі перебої з водопостачанням

КП “Тернопільводоканал” заявляє про можливі перебої із водопостачанням через зростання заборгованості серед абонентів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу розрахунків населення КП “Тернопільводоканал” Руслан БУРМАС, станом на 1 вересня борг абонентів становить 4,5 млн. грн. “Лише в серпні абоненти не сплатили 200 тис грн. за отримані послуги. Наше підприємство вже ходить по лезу ножа, оскільки, зважаючи на суттєву недоплату абонентів у серпні, ми наростили заборгованість перед енергопостачальною організацією та за сплатою податкових платежів”, – повідомив Р.БУРМАС.

Він зауважив, що вже простежується тенденція до невчасного розрахунку тими абонентами, які раніше справно платили за отримані послуги. Цей факт він пов’язує з економічною кризою. “Але від вчасної оплати споживачів, як юридичних осіб так і населення, залежить платоспроможність нашого підприємства за всіма статтями видатків. І якщо абоненти продовжуватимуть нарощувати борги, це врешті решт може спричинити перебої у водопостачанні цілого міста”, – застеріг Р.БУРМАС.