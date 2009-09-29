У Криму збільшилось виробництво молока

У Криму за січень-серпень 2009 р. господарства всіх категорій виготовили 243,1 тис. т молока (на 3,1% більше в порівнянні з січнем-серпнем 2008 р.), 477,6 млн. штук яєць (на 0,2% більше)

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

В аграрних підприємствах Криму з початку року виробництво молока збільшилося на 5,4%, водночас, скоротилися виробництво яєць на 3,1%. У господарствах населення об`єм виробництва молока збільшився на 2,9%, яєць - на 4,1%.

Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва склала відповідно 89%, 48% і 87%.