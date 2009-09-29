В Австралії знайшли 850 нових видів живих істот

Вчені виявили в Австралії 850 раніше невідомих видів живих організмів. Про результати своєї чотирилітньої роботи команда з 18 дослідників доповіла на конференції, присвяченій еволюції і різноманітності, що проходила в австралійському місті Дарвін.

Короткий опис знайдених видів наведено у прес-релізі Університету Аделаїди, співробітники якого брали участь у роботі, передає Лента.ру.

Біологи обстежували підземні печери і гроти, а також вивчали "жителів" підземних вод. Вони виявили нові види комах, ракоподібних, черв`яків і риб. Практично всі знайдені істоти сліпі і позбавлені забарвлення. Ці ознаки характерні для тварин, що мешкають далеко від сонячного світла.

Дослідники вважають, що істоти перебралися в такі "незатишні" місця через зміни клімату Австралії. Близько 15 мільйонів років тому клімат на континенті був значно вологішим, і на суші мешкала величезна кількість видів безхребетних. Поступово Австралія ставала все сухішою, поки 1-2 мільйони років тому клімат не став таким, як зараз.

Близько половини із знайдених організмів поки не мають офіційної назви. Автори вважають, що описані ними організми становлять не більше однієї п`ятої усіх невідомих видів, що мешкають в погано вивчених регіонах Австралії.