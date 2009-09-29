У Криму вилучили алкогольних напоїв на суму 5,1 млн. грн.

У Криму за січень-серпень 2009 року співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу підакцизні та інші товари на суму 82,2 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній податковій адміністрації в АРК.

За повідомленням, з початку року в Криму виявили 39 злочинів, пов`язаних з незаконним обігом підакцизних та інших товарів. З них 31 – пов`язані з незаконним виготовленням, зберіганням і реалізацією або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, 6 – з виготовленням і збутом незаконних марок акцизного збору і контрольних марок, 2 – з ухиленням від оподаткування.

Крім того, припинили незаконну діяльність 76 підпільних цехів, з них 42% – з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

З незаконного обігу вилучили товарно-матеріальних цінностей на суму 82,2 млн. грн., з них алкогольних напоїв – на 5,1 млн. грн., спирту – на 596 тис. грн., тютюнових виробів – на 572 тис. грн. Також вилучили 754 тисяч марок акцизного збору.