Полтавчани планують будівництво об'їзної дороги

Полтава планує будівництво об`їзної дороги в обхід міста до 2012 року орієнтовною вартістю 485 млн. грн.

Про це журналістам заявив головний архітектор міста Вадим ВАДИМОВ, передає кореспондент УНІАН.

«Для вирішення проблеми пропуску транзитного автомобільного транспорту в обхід міста Полтави передбачається будівництво південної об`їзної дороги за параметрами першої технічної категорії. Проектування і будівництво об`їзної дороги відповідно до затвердженого генерального плану міста запропоновано включити в проект Державної цільової програми розвитку придорожньої і туристичної інфраструктури за основними напрямками руху учасників і гостей чемпіонату Європи 2012 року з футболу», - сказав В.ВАДИМОВ.

За попередніми розрахунками, орієнтовна вартість робіт з будівництва об`їзної дороги у межах Полтавського району і міста Полтави складе 485 млн. грн. без врахування витрат на відшкодування збитків власникам і користувачам земельних ділянок, що підлягають вилученню під час проведення будівництва.