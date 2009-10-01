Виробники виступають за термінове введення мінімальних цін на вино

Виробники алкоголю в Україні виступають за термінове введення мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на вино.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор з маркетингу ЗАТ «Алеф-Віналь» Анатолій КОГАН.

«Ми вимагаємо рівного ставлення до виробників вина, коньяку і горілки. І вимагаємо введення мінімальних роздрібних цін на вино на рівні 15 грн. за пляшку 0,7 л», - заявив А.КОГАН.

Він повідомив, що в 2008 році в Україні було введено МРЦ на горілку і коньяк, що позитивно позначилося на ринку, оскільки частка нелегальної продукції скоротилася. Проте, мінімальні ціни на вино так і не ввели, незважаючи на те, що відповідний проект постанови зареєстрований в Секретаріаті Кабінету Міністрів і пройшов узгодження всіх міністерств і відомств.

У свою чергу президент Української торговельно-промислової конфедерації Володимир ДЕМЧАК зазначив, що мінімальні роздрібні ціни – це лише перший крок в боротьбі з фальсифікованою і нелегальною продукцією.

Перший заступник генерального директора корпорації «Укрвинпром» Володимир КУЧЕРЕНКО додав, що тільки введенням мінімальних цін на продукцію якість українського вина не підвищиться. «Необхідна винна інспекція, яка б відстежувала всі етапи виробництва вина, починаючи з виноградників, зокрема й імпортної продукції, оскільки до України завозиться не завжди якісна продукція», - сказав В.КУЧЕРЕНКО.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України ввів з 15 листопада 2008 року мінімальні роздрібні і гуртово-відпускні ціни на алкоголь українського виробництва.

Зокрема, мінімальна гуртово-відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби становить 58,33 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 70 грн. за 1 літр 100% спирту. Мінімальна гуртово-відпускна ціна на коньяк «3 зірки» становить 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн., на коньяк «4 зірки» – 116,67 грн. і 140 грн. відповідно, на коньяк «5 зірок» – 133,33 грн. і 160 грн.

На інші спиртні дистиляти і спиртні напої мінімальна гуртово-відпускна ціна становить 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн.